توقعات بشتاء قارس رغم قصر مدته لـ88 يوما.. موجة صقيع تضرب البلاد

على الرغم من استمرار الأجواء الدافئة خلال شهر ديسمبر، إذ شهدت البلاد أجواء دافئة نهارا وحارة ببعض المناطق بجنوب الصعيد، مع قلة سقوط الأمطار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الشتاء، الذي بدأ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2022، سيكون قارسا.

أستاذ الدراسات المناخية والبيئية: الشتاء المرتقب سيكون قارسا

وأوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات المناخية والبيئية، في حواره على فضائية «extra news»، أن هناك قاعدة مناخية تقول أنه إذا كان الصيف حارا يأتي الشتاء قارس البرودة والعكس، وهو ما يتوقعه البعض بأن الشتاء المرتقب والذي سيبدأ اليوم في تمام الساعة 12 إلا ثلث مساءًا، سيكون قارسا متضمنا موجات صقيع متقاربة.

أشار أستاذ الدراسات المناخية والبيئية، إلى أنه على الرغم من تقلص فصل الشتاء والذي من المتوقع أن يصل طوله لـ88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة، طبقًا للحسابات الفلكية والأرصاد لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون شتاء شديد البرودة مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد أن ضربت البلاد موجة من الحر الشديد خلال الصيف الماضي، إذ تجاوزت درجات الحرارة ببعض المناطق الـ38.