أهالي قرية السليمات يقتلون ذئبا عقر 5 مواطنين في قنا

تمكن عدد من أهالي قرية السليمات في مركز أبوتشت، بشمال محافظة قنا، من التخلص من ذئب هاجم القرية، وعقر 5 أشخاص، مساء أمس الثلاثاء.

وقال حسين محمد، من أهالي القرية، إنه بعد أن هاجم الذئب، أهالي القرية وعقر عددًا منهم، جرى تشكيل فريق من المواطنين، وعقب صلاة الفجر تمكن من قتل الحيوان المفترس.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، إثر هجوم ذئب خرج من زراعات القصب عليهم بقرية السليمات في أبوتشت، وذلك أمس الثلاثاء.

أسماء المصابين في هجوم الذئب

وجاءت أسماء المصابين، الذي تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي كالآتي:

إسلام حسن عبدالحفيظ أحمد، طالب، 15عاما، مصاب بعقر ذئب في الفخذ الأيسر. محسن رجب تغيان علام، 35 عامًا، معلم بالأزهر، مقيم بقرية السليمات، مصاب بعقر ذئب في القدم اليسرى. بشار محمد أحمد رسلان، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنجع زيدان بقرية السليمات، مصاب بعقر ذئب في الفخذ الأيمن. محمد أبو المجد عبد الراضي أحمد، 20 عامًا، عامل، مقيم بقرية السليمات، مصاب بعقر ذئب في الأذن والصدر واليد اليمنى. أميرة شحاتة عسران محمود، 16 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية السليمات، مصابة بعقر ذئب في القدمين اليسرى واليمنى.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتقديم الإسعافات، لهم.

وقالت مستشفى أبوتشت المركزي في بيان صحفي، إن المصابين خرجوا جميعم بعد اعطائهم المصل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.