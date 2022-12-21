تفاصيل أول عملية زراعة رئة بمصر.. استغرقت 14 ساعة وتكلفتها 2 مليون جنيه

استعرضت قناة «العربية» تقريرًا بعنوان «تكلفتها بلغت 2 مليون جنيه.. نجاح أول عملية زراعة رئة بمصر»، والتي تمت في مستشفى عين شمس التخصصي، بعد مرحلة فحوص وتجهيزات استغرقت عدة أشهر، حيث خضعت فتاة في الـ 30 من عمرها للعملية، بعد أن تبرع لها شقيقها بفص من الرئة.

الجراحة أجريت داخل 3 غرف عمليات بالتوازي

وأضاف التقرير، أنه وبحسب مصدر بجامعة عين شمس، فإن الفتاة كانت تعاني من الفشل التنفسي، وعلى وشك الموت فعليًا، ولم تكن هناك خيارات لإنقاذ حياتها إلا بزراعة رئة، وأجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي، وبحضور أطباء بالعديد من التخصصات الطبية.

العملية جرت بمشاركة فريق ياباني

وأوضح التقرير الذي بثته «العربية» أن العملية تمت بمشاركة فريق ياباني متخصص، والجراحة استغرقت ما يقرب من 14 ساعة، وتكلفتها بلغت ما يقرب من 2 مليون جنيه، تكفلت بها جامعة عين شمس المصرية، وأكد المصدر الطبي أن حالة الشقيقين جيدة للغاية وعلى وشك الخروج من المستشفى.