ضبط 7 من كبار تجار المخدرات في حملة مكبرة بالقليوبية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني - الأمن العام – الأمن المركزي» وبمشاركة «مديرية أمن القليوبية» نشاط «عدة عناصر إجرامية»، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي: ضبط «شخصين لهما معلومات جنائية – سيدة» حال استقلالهم سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين وزنت 7 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأيس الشابو وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول – ميزان حساس».

ضبط كمية من الهيروين

كما تم ضبط «شخص، له معلومات جنائية» حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الأيس الشابو وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض».

وضبط «شخصين لهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض».

وضبط «شخصين لأحدهما معلومات جنائية» حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس».

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,800٫000 جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.