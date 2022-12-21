رئيس «التنمية الحضرية»: نستهدف تطوير المناطق وتوفير فرص عمل في 2023

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق لديه مهام أخرى يسعى لتحقيقها بجانب تطوير المناطق العشوائية والخطرة، تشمل وضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلائها سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانيًا، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها.

المساهمة في أعمال التطوير العمراني

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ«الوطن» إلى أن من مهام الصندوق الحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، وتوفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق.

وأضاف: «بجانب تنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية مع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطرح مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها الصندوق أو المسئول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني».

التنسيق مع الجهات المختصة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين

بالإضافة إلى إدارة مشروعات التطوير العمراني المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك، وإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن أهداف صندوق التنمية الحضرية في 2023، تتمثل في تطوير وتنمية حضرية متكاملة (عمران، مرافق عامة، خدمات أساسية)، بناء القدرات وتنمية المهارات، تعزيز فرص العمل، ودعم فني وإداري للإدارة المحلية.