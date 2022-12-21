وظائف أمن 8 ساعات بالقاهرة والمحافظات براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه

أعلن الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، عن توافر وظائف أمن 8 ساعات بالقاهرة والمحافظات براتب يبدأ من 3000 آلاف جنيه مع توافر إقامة ومواصلات في بعض الوظائف وتأمين صحي واجتماعي بـ 35 فردا، على أن يحدد راتب وظائف أمن 8 ساعات وفقاً للمقابلة الشخصية.

وظيفة فرد أمن بمؤهل متوسط الراتب

وتضمن بيان الصفحة الرسمية للقوى العاملة عن توافر 55 وظيفة فرد أمن بمؤهل متوسط والراتب يبدأ من 3250 جنيهاً، بالإضافة إلى توافر 15 وظيفة مشرف أمن بشركة متخصصة بمرتب يبدأ من 3700 جنيه.

وتضمن إعلان وزارة القوى العاملة وظائف لـ41 فرد بين مشرف وفرد أمن وخدمات براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه، وعمل 8 ساعات.

وظيفة فرد أمن براتب يبدأ من 3600 جنيهاً

وأعلنت إحدى الشركات حاجتها لتعيين 550 فردا بوظيفة فرد أمن 8 ساعات براتب يبدأ من 3900 جنيهاً، وشركة أخرى تطلب 185 فرد أمن بمرتب يبدأ من 3600 جنيها مع توافر المواصلات والإقامة وتأمين اجتماعي وتأمين طبي.

وظيفة فرد أمن براتب 3000 جنيها

كما أعلنت شركة تعمل في مجال الأمن عن رغبتها في تعيين 400 شخص، براتب شهري يبدأ من 3 آلاف جنيه ومتوفر تأمين صحي واجتماعي.