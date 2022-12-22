رابط الترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي 2023

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لمسابقة جوائز التميز الحكومي الداخلية للجامعة، وفتح باب التقديم وملئ النماذج للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع الجائزة للعام الجامعي 2022- 2023 بفئات المسابقة، وخصصت رابطا إليكترونيا للتقديم وحددت الشروط ومواعيد التدريب للمتقدمين.

وتشتعرض «الوطن» رابط التقدم للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي 2023، ومواعيد التدريب و نموذج التقدم، في إطار خدماتها لقرائها

فئات جائزة التميز الحكومي بجامعة بنها

من جهته، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، إنه في إطار بدء جائزة مصر للتميز الحكومي، وتنفيذ المرحلة الثانية للجوائز الداخلية لعدد من الجامعات الحكومية، من بينها بنها، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بفئات الكليات الحكومية، والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل، أعلنت فتح باب التقدم للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي للعام 2022/2023

شروط التقدم والفئات المتاحه للتقدم

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن التقدم كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي 2023 متاح من الآن لموظفي جامعة بنها، من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من إدارة الجامعة وكلياتها، ويمكن التقدم في موعد أقصاه أسبوعين من الان

رابط التقدم كمقيم داخلي لجائزة جامعة بنها للتميز الحكومي

وأشار إلى أنه يمكن التقدم كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة التميز الحكومي بالجامعة 2023، على الموقع الرسمي للجامعة من من هنا، وملئ النموذج التالي ورفعه من خلال رابط التسجيل طلب التقدم كمقيم داخلي:

https://forms.gle/K4nfWdbUGcfmJGjo6

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تدريب المرشحين بعد التقييم لمدة 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، مع العلم بأن من يتقدم للمقيم الداخلي لا يحق له الاشتراك في منافسة أفضل فريق عمل أو الابداع والابتكار الداخلية، بحسب تعليمات إدارة الجوائز الداخلية بوزارة التخطيط.