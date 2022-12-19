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جامعة بنها تنظم قوافل زراعية لقريتي طنان والسد في قليوب

كتب:

حسن صالح
11:05 ص | الإثنين 19 ديسمبر 2022
قافلة جامعة بنها

قافلة جامعة بنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل زراعية لقريتي طنان والسد في مركز قليوب، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، وبالتنسيق مع رانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع.

نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة بنها

وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية.

وأشار «فريد» إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بقريتي طنان والسد بمركز قليوب، واستهدفت توعية المزارعين بالأمراض الفيروسية التي تصيب الموالح والفراولة وكيف يمكن التعامل الجيد لخدمة هذه المحاصيل.

مشكلة مرض صدأ القمح ومشاكل زراعته

كما تناولت مشكلة مرض صدأ القمح ومشاكل زراعته و عدم جودة التقاوي بالإضافة الى ضرورة تطوير نظم الري الحقلى والتوعية بمشروع الري المطور وامكانية الإستفادة من تكنولوجيا التسميد وتيسر العناصر الغذائية وخدمة الاراضى الزراعية لمحاصيل الحقل.

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