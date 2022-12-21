توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، في ثاني أيام فصل الشتاء، وأوضحت تفاصيل درجات الحرارة بداية من الخميس الموافق 22 ديسمبر حتى السبت الموافق 24 ديسمبر.

توقعات طقس الـ72 ساعة

ومن المتوقع أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفق بيان الأرصاد، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار على جنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين، يوم الخميس.

كما تسقط أمطار الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 50%، وخفيفة بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

وعن طقس السبت فمن المتوقع أن تسقط أمطار بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الخميس حتى السبت الموافق 24 ديسمبر، بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 24 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.