هل سخان المياه الكهربائي لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه؟.. معلومات خاطئة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض المفاهيم الخاطئة حول استخدام السخان الكهربائي الذي لا غنى عنه خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المفاهيم الخاطئة عند استخدام السخان الكهربائي، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مفهوم خاطئ عند استخدام السخان الكهربائي

1- سخان المياه الكهربائي لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه

هذا الاعتقاد خاطئ تماما، لأن سخان المياه الكهربائي من الأجهزة المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إذا لم تستخدم بشكل سليم، ويعتقد الكثير من المواطنين أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه، وهي معلومة خاطئة وغير صحيحة تماما؛ إذ أنه عند حدوث ذلك يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدمها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.

نصائح عند استخدام السخان

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي، وهي كما يلي:

1- يجب ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، والابتعاد عن ضبطه عند درجات حرارة مرتفعة.

2- ضبط الثرموستات المتواجدة بالسخان عند درجة الحرارة ما بين 50 - 60 درجة مئوية.

3- من الأفضل لترشيد استهلاك الكهرباء وللحفاظ على عمر وكفاءة السخان، عدم تشغيله طوال اليوم، وتشغيله فقط قبل نصف ساعة من استخدامه.

أسعار السخانات

ويصل سعر السخان الكهربائي ماركة وايت ويل، سعة 30 لترا إلى نحو 1439 جنيها.

- سخان فريش بسعة 50 لترا بسعر يصل إلى 1490 جنيها.

- سخان أوليمبك عادي بسعة 55 لترا بسعر يصل إلى نحو 1880 جنيها.

- سخان تونيدو بسعة 45 لترا بسعر 2595 جنيها.