تفاصيل مقتل شاب في الإسكندرية.. مسجل خطر أنهي حياته لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية، حيث تبين ارتكاب مسجل خطر للجريمة بعد علمه بإقامة المجني عليه بمفرده.

بلاغ لقسم شرطة أول المنتزه

وتبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة شاب بمسكنه بدائرة القسم، وأقرت والدته أن ابنها يقيم بمفرده وحاولت الاتصال به أكثر من مرة إلا أنه لم يجب على الهاتف، وأضافت أنها توجهت لمسكنه للاطمئنان عليه وفوجئت بمقتله وعدم وجود شاشة التليفزيون والهاتف المحمول وحافظة نقوده.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

ضبط المتهم وبحوزته المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بوجود سابق معرفة بالمجني عليه وعلمه بإقامته بمفرده بالشقة فعقد العزم على سرقته حيث توجه للشقة سكن المجني عليه ولدى فتح الباب تعدى عليه بسلاح أبيض مُحدثاً إصابته فأودى بحياته واستولى على مُتعلقاته الشخصية وبعض محتويات الشقة ولاذ بالهرب.

وأرشد المتهم عن المسروقات وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته والتخلص من البطاقة وسلسلة مفاتيح خاصة بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة بإلقائهم بمياه البحر بدائرة القسم.