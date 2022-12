«أفاتار 2» يقترب من 8 ملايين جنيه في دور العرض المصرية

تمكن الجزء الجديد من سلسلة Avatar أن يحقق نجاحا غير عادي، في دور العرض المصرية أو الدولية، حيث اقتربت إيرادات الفيلم في مصر من 8 ملايين جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي أنطوان زند لـ«الوطن».

إيرادات فيلم Avatar 2

وأشاد النقاد والجمهور بالفيلم، حيث إن فيلم «Avatar 2» يعرض 24 صورة ثابتة على الشاشة كل ثانية، ما يخلق مشهدا مبهرا يتيح للمشاهد الإحساس بكل حركة، وكان الهدف من التقنيات الجديدة المستخدمة في «Avatar 2»، هو إنشاء تجربة بصرية سلسة تزيد من المظهر الجمالي والسينمائي لكل لقطة في الفيلم.

مخرج فيلم Avatar يتحدث عن ميزانية الفيلم

وعلى الجانب الآخر، كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون، كشف قبل طرح الفيلم أن الجزء الثاني كان مكلفًا للغاية، ووصلت ميزانيته لأكثر من 400 مليون دولار، هذا الجزء هو من إنتاج ديزني.

وتدور أحداثه بعد مرور 10 أعوام على أحداث الجزء الأول، حيث يتناول حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، إذ أصبح لديهما الآن أطفال وعليهم حماية أسرتهم من أي تهديد جديد، إضافة إلى خوض المعارك التي يقاتلون فيها للحفاظ على وجودهم للبقاء والاستمرار بالرغم من كل المآسي التي يتحمّلونها.

واقترب الفيلم أن يحقق 500 مليون دولار كإيرادات من مختلف أنحاء العالم، ويواجه الفيلم تحديًا في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وقت طرحه، نظرًا لميزانية الفيلم التي تحطم الرقم القياسي تقريبًا سيتعين على The Way of Water، أنَّ يحقق إجمالي إيرادات ما لا يقل عن ملياري دولار من أجل تحقيق التعادل.

أبطال فيلم Avatar

انضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي ما يزيد على 250 ناقدًا في العالم، إضافة إلى حصوله على تقييم 8 من 10 على موقع السينما العالمية الأول IMDB.