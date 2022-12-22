«هيئة الأرصاد» تكشف الأماكن المعرضة لسقوط الأمطار.. اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس وسقوط أمطار اليوم على عدد من المناطق والمحافظات.

وذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن سقوط الأمطار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري «الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن-العلمين- مطروح- كفر الشيخ- البحيرة».

وتقل حدة سقوط الأمطار اليوم وتتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من «بورسعيد- دمياط- العريش- الغربية- المنوفية- الدقهلية- الشرقية» تمتد إلى القاهرة الكبرى «القليوبية -القاهرة-الجيزة» ومناطق من شمال الصعيد «الفيوم- المنيا- بنى سويف- أسيوط-سوهاج».

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم وفق بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 20 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 14

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 22 - 13

- الزقازيق 22 - 14

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 19

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 09

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 21 - 15

- حلايب 23 - 18

- شرم الشيخ 24 - 17

- الغردقة 23 - 17

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 11

- أسيوط 21 - 12

- سوهاج 22 - 12

- قنا 23 - 13

- الأقصر 24 - 13

- أسوان 24 - 13

- الوادي الجديد 23 - 11

- أبو سمبل 24 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 22-17