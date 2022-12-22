«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص كبيرة لسقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء بدأ رسميا في مصر أمس، حيث بدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن اليوم الخميس، سيشهد زيادة فرص وكميات الأمطار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، ووجود كتل هوائية شمالية من على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد على مدار اليوم.

سحب تحجب جزءً من أشعة الشمس

أضافت «منار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة ستحجب جزءً من أشعة الشمس، وتحد من تأثير أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنّ الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، وبالتالي سنشعر بالأجواء الشتوية اللطيفة تماما، خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس في فترة الليل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إلى أنه تسود أجواء معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، وتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 19 و20 درجة مئوية، وخلال فترات الليل، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتكون الأجواء ستكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.