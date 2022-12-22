استشاري طب أطفال: الفيروس المخلوي لا يمثل خطورة ولم يصل لحالة الوباء

قال الدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنّ نزلات البرد، من أهم أمراض فصل الشتاء وهي مرض بسيط عبارة عن ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وسيلان في الأنف وتكسير في الجسد وسعال خفيف، لافتًا إلى أن الإنفلونزا أكثر حدة، ويكون الارتفاع في قيم الحرارة أعلى بواقع 40 أو 39 درجة، وهناك بعض المضاعفات الأخرى، مشيرًا إلى أن فيروسات الانفلونزا تقدر بالآلاف.

الأكثر انتشارا في فصل الشتاء

وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي أحد أمراض فصل الخريف والشتاء، مشيرًا إلى أنه مرض بسيط ولا توجد حالة وبائية منه في مصر، رغم أنه الأكثر انتشارا في فصل الشتاء.

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الفيروس التنفسي المخلوي موجود منذ الخمسينيات، ولكن خطورته تكون أكبر لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة أو نصف، لأنه يتسبب في ضيق الشعب وقد تحدث زرقة أو تسارع في النفس وقد يتم اللجوء إلى الحجز في المستشفيات.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأشار، إلى أنّ الفيروس التنفسي المخلوي يصحبه ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 39 درجة مئوية تستمر من يوم إلى 3 أيام، بالإضافة إلى السعال والتكسير في الجسد وفقدان الشهية.