تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في القاهرة.. «سرق المحفظة»

جمعتهما الصداقة لسنوات، كانا يقيمان داخل شقة في مدينة نصر بحكم طبيعة العمل، وظلت الأمور طبيعية بين الصديقين «يوسف وسالم» إلا أنها تبدلت بعاصفة غضب، ثم مشاجرة دامية بعد اتهام أحدهما للآخر بسرقة حافظة النقود، ودقائق قليلة وسرعان ما سقط أحدهما جثة هامدة رميًا بالرصاص في أحد الشوارع بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

رصاصات القتل

في غضون دقائق ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الذي كان واقفًا في مسرح الجريمة، وتحفظت الشرطة على السلاح المستخدم في الحادث، واقتادته إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة التي نسبت له تهمة القتل العمد: «سرق محفظتي ولما سألته اعتدى عليّ بالسب والشتم» وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن واجهته بأدلة الاتهام وشهود العيان الذين أقروا أنهم شاهدوا المتهم ممسكًا بسلاح ناري وأطلق منه عدة رصاصات على صديقه فمات على إثرها.

صداقة ثم قتل

وشرح المتهم في محضر التحقيقات أنه كانت تربطه صداقة بالمجني عليه منذ عدة سنوات، وأنهما حضرا إلى القاهرة منذ عدة أشهر قادمين من إحدى الدول العربية وكانا يقيمان سويًا داخل شقة في مدينة نصر وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى حدث بينهما خلاف بسبب مبلغ مالي بحسب رواية المتهم أنه ترك حافظة نقوده ومبلغ 5 آلاف جنيه وعقب عودته لم يجد شيئًا فسأل صديقه فدعى أنه لم يأخذها فتطور الخلاف إلى مشاجرة راح ضحيتها المجني عليه مصابًا بطلقتين.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا: «يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».