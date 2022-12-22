طقس شمال سيناء اليوم.. أجواء مشمسة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

شهدت مدن شمال سيناء اليوم، سطوع الشمس بعد 24 ساعة من تكاثر الغيوم، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في عدة مدن بالمحافظة.

ارتفاع درجات الحرارة درجتين

وارتفعت الحرارة درجتين عن أمس، حيث سجلت 17 بدلا من 15 درجة مئوية نهارا، بينما تنخفض خلال ساعات الليل، حيث يشهد الطقس برودة شديدة على المناطق الصحراوية والساحلية والمناطق غير المزدحمة بالسكان.

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، إن الأجواء متقلبة طوال اليوم، ودرجات الحرارة وصلت إلى 17 درجة مئوية، مسجلة ارتفاعا ملحوظا على جميع الأنحاء.

ومن جهة أخرى واصل مجلس مدينة العريش تنظيف الشوارع وبيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار، كما تم العمل على إزالة آثار مياه الأمطار الخفيفة التي تساقطت لبعض الوقت على شوارع المدينة.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

وأكد قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى أو أستغاثات نتيجة تساقط الأمطار، والأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مدن وقرى المحافظة.

وكان قسم الطوارئ بالمحافظة أعلن عن فتح خطوط ساخنة بين الديوان ومجالس المدن بالقرى والمدن والتجمعات السكنية والمديريات، لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، والعمل على حل المشكلات حال تواجدها.