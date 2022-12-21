أمطار خفيفة تتساقط على مدن شمال سيناء بالتزامن مع هبوب رياح باردة

تساقطت الأمطار بشكل خفيف، على جميع المناطق بمدن وقرى شمال سيناء، قبل قليل، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، مع اختفاء تام لشمس النهار، وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، بالتزامن مع هبوب رياح باردة شمالية، وارتفاع ملحوظ لأمواج البحر، التي وصلت الى منطقة الكورنيش بساحل العريش.

أمطار دون برك مائية بشوارع العريش

وتساقطت أمطار خفيفة غير مؤثرة على جميع المناطق، لم تؤدي إلى برك مائية بشوارع المدن، سواء في العريش أو الشيخ زويد وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان اليوم، أن درجات الحرارة ستنخفض مجددا أوقات المساء، مع تكاثر السحب وأحتمالية تساقط امطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

تعليمات لمواجهة الظروف المناخية

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بسرعة رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المرافق، ومديريات الخدمات بها، وذلك لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، تحسبا لأي تطورات مناخية محتملة خلال الساعات القليلة القادمة

تنظيف بيارات تصريف الأمطار

وقال مجلس مدينة العريش اليوم بنشر عمال الصرف الصحي وشركات النظافة، للعمل على تسليك جميع بيارات الصرف ، والبيارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار، في المناطق التي تشهد رواكد مياه، قبالة البريد وأم القرى وشارع المستشفى وطريق البحر الساحلي.