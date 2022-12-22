النيابة تستدعي سكرتير عام محافظة سوهاج لمناقشة تقرير برلماني عن تجاوزات مالية

خاطب المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الأشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الأسفلتية في سوهاج؛ لحين الانتهاء من التحقيقات؛ للحفاظ على المال العام مع حضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وآخرون للمثول أمام النيابة، وسماع أقوالهم بعدما كشفت تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بمشروع الخلاطة الأسفلتية التابع للمحافظة والمتمثلة فى زيادة حافز الإنتاج للجنة الأشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون.

كان النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، تناول خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة عن وجود مخالفات مالية بمشروع الخلاطة الأسفلتية بديوان عام محافظة سوهاج، ما ترتب عليه صرف مكافآت مالية كبيرة دون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة منهم سكرتير عام المحافظة ومدير مكتب المحافظ.

وبعد المناقشات خرجت لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب بتوصيات عده من أهمها:-

تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية؛ لبحث ودراسة كل المعايير والضوابط الخاصة باللجان المشكلة داخل المحليات، وتتولى القواعد والمعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان،التي يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية وكل اللجان الأخرى بالمحافظات، ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافآت، وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان، ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك.

وشكّلت وزارة المالية لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021؛ لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، وخلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافر والمكافآت للجنة الأشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الأسفلتية، وعليه أُعد تقرير بالمخالفات.

وأحال الدكتور محمد معيط التقرير إلى النيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات، وأعدت مذكرة بتاريخ 17/8/2021 للعرض على السكرتير العام لمحافظة سوهاج لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع، إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة من وضع ضوابط، وفئات الصرف ما ترتب عليه استمرار صرف مكافآت ومبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.