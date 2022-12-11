النيابة الإدارية لـ قناة الحياة: الاعتماد على الإنترنت تسبب في وجود عنف إلكتروني ضد المرأة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة التي أصدرتها الهيئة تتناول بالتخصص فكرة العنف الإلكتروني مع ازياد اعتماد العالم الافتراضي والسوشيال ميديا والذي ارتفع بشكل كبير خلال فترة فيروس كورونا.

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الاعتماد على الإنترنت بشكل كبير جعل هناك انتشار ونوع من الأنماط مستحدثة من الجرائم على رأسها العنف الإلكتروني ضد المرأة، مثل الذي يحصل على صور كثيرة من انتهاك البيانات الخاصة أو نشر محتوى دون موافقة صاحب هذا المحتوى أو محاولات الابتزاز.

وتابع: «هناك أكثر من واقعة على الساحة مؤخرا، وكانت هذه الدراسة تتناول فكرة أنماط الجرائم المستحدثة وأسبابها وخطورة تباعتها على المجتمع على الفتيات والنساء، ومدى مساهمة مقترحات النيابة في مواجهة هذه الظاهرة».