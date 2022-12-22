السجن 5 سنوات للمتسبب في حادث الطريق الدائري بالقاهرة

عاقبت الدائرة 14 جنايات، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، المتهم المتسبب في حادث الطريق الدائري الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه.

المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات

وجاء في أوراق القضية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم المتهم بسيارة ميكروباص ما أسفر عن انقلابها بسبب قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة، فضلا عن هروبه من مكان الحادث بعد وقوعه، وضبط من قبل عدد من المواطنين.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال عددا من الشهود والمصابين، وهم كلا من: «محمود عبدالسميع، 52 عاما»، «محمد فتحي، 45 عاما»، «أحمد عيد، 43 عاما»، «رابح محمد، 42 عاما»، «أحمد سعيد، 25 عاما»، «مصطفى جاد، 21 عاما»، «رمضان يحيي، 33 عاما»، «علي محمد، 36 عاما»، «عماد حمدي، 33 عاما»، «عبدالله عبدالعزيز، 30 عاما»، و«شعبان أحمد، 27 عاما»، ووجهت للمتهم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيادته السيارة برعونة فائقة وذلك تحت تأثير المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت التحقيق وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.