في ذكرى وفاتها.. 5 وجوه للفنانة ملك الجمل بينها الخاطبة وخالتي بمبة

40 عامًا مرت على ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة ملك الجمل، التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1982، وتعد واحدة من أشهر الممثلات اللاتي قدمن أدوار الشر على شاشة السينما، وساعدها في ذلك تقاسيم وجهها الحادة، التي طوعتها لخدمة الدور الذي تجسده، بخلاف نبرة صوتها التي لا تخطئها أذن، وارتبط بها المستمعين من خلال ميكرفون الإذاعة.

40 عامًا على ذكرى وفاة ملك الجمل

بدأت ملك الجمل، مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي، واستمرت في عملها على مدار نحو 30 عامًا، وقدمت نحو 100 عمل ما بين سينما ومسرح وإذاعة وتليفزيون، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز الشخصيات التي اشتهرت بها:

أم عليوة

عام 1956 شاركت ملك الجمل، في فيلم رصيف نمرة 5، أمام فريد شوقي وهدى سلطان، زكي رستم، محمود المليجي، إخراج نيازي مصطفى، وجسدت شخصية أم عليوة زوجة الشاويش خميس، وتتعرض للقتل بالخطأ على يد المعلم بيومي، ويبدأ زوجها رحلة البحث عن القاتل.

الخاطبة

عام 1957 جسدت شخصية الخاطبة، التي تسعي لإتمام زيجة المعلم عباس الزفر على فتاة جميلة رغمًا عنها بالاتفاق مع والدتها، خلال أحداث فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، إخراج فطين عبدالوهاب، سيناريو وحوار السيد بدر وحسن توفيق، بطولة إسماعيل ياسين، زهرة العلا، محمود المليجي، عبدالوارث عسر، زينات صدقي، أحمد رمزي.

حكمت

عام 1962 أجادت ملك الجمل في تجسيد أحد أدوار الشر من خلال تجسيدها شخصية حكمت، المرأة التي لا تتحدث كثيرًا وتضطر إلى قتل فتحي الذي تزوجها عرفيًا وأنجبت منه ابنًا، ولكنه يتهرب منه ويهوى مطاردة النساء، من خلال فيلم الشموع السوداء، أمام صالح سليم، نجاة الصغيرة، فؤاد المهندس، صلاح سرحان، للكاتب ضياء الدين بيبرس، إخراج عزالدين ذو الفقار.

والدة فايزة

عام 1963 شاركت في فيلم أم العروسة، وتجسيدها شخصية والدة فايزة صديقة أحلام، التي تذهب إلى منزلها بصحبة العريس جلال ووالديه لخطبتها، من تأليف عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج عاطف سالم، بطولة تحية كاريوكا، عماد حمدي، سميرة أحمد، يوسف شعبان، وتم اختياره ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

خالتي بمبة

مع نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، شاركت ملك الجمل، في البرنامج الإذاعي الشهير عائلة مرزوق أفندي، وتجسيدها شخصية خالتي بمبة، المرأة كثيرة الكلام «رغايّة» ولا تتوقف عن الحديث أبدًا.