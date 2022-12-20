تفاصيل تفقد محافظ القليوبية للمشروعات الخدمية بمدينتي بنها وكفر شكر

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر، لتذليل العقبات ودفع الأعمال، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من متابعات مكثفة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 550 مترا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وانتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذه على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ وب)، حيث تابع إزالة قاعتين على عدد من النوادي المقامة على نهر النيل على مساحة 250 مترا، وذلك لاستكمال أعمال إنشاء الممشى المرحلة الثالثة.

وشدد «الهجان» على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى، وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على استعادة الوجه الحضاري للمدن وتوفير فرص عمل للشباب.

تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا من أمام مديرية الطرق بمدينة بنها، حيث تابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة وتوزيعها للمشروع بالكامل، كما تم تركيب الكابلات الكهربائية في الجزيرة الوسطى لوضع كافة الإرشادات المرورية.

كما توجه «الهجان» لمتابعة سير أعمال رصف وتطوير منطقة بنك التعمير والإسكان بأتريب، والتي تشتمل على 5 شوارع رئيسية و8 شوارع فرعية بإجمالي مسطح 6000 متر، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022- 2023، ويتم الرصف تحت إشراف إدارة طرق مجلس مدينة بنها.

وتتضمن الأعمال تطوير الأرصفة الجانبية بالكامل وتركيب بلدورات وتغطيتها ببلاط الإنترلوك والرصف، لتيسير تنقل المواطنين بين الشوارع بكل سهولة، وللارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجه المحافظ برفع مطابق الصرف الصحي وعمل مصارف لمياه الأمطار، بالإضافة إلى رفع أعمدة الكهرباء من الطرق وإعادة زراعتها على الأرصفة، مشددا على تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجودة ومعايير الرصف المُتبعة لتلافي أي مشكلة فيما بعد.

ثم استكمل «الهجان» الجولة بالتوجه إلى مدينة كفر شكر لتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م 3/ يوم، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت، وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 85% من إجمالي أعمال المحطة، وجار توريد جميع الأعمال الكهروميكانيكية.

وأكد محافظ القليوبية حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة، بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.