محافظ القليوبية يتفقد مشروعات رصف شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بقرى مدينة شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل أي معوقات.

وتفقد محافظ القليوبية، أعمال رصف طريق قرية الشوب بطول 3 كيلومترات، إذ جرى الانتهاء من رصف 1.5 كيلومتر بالإضافة إلى الانتهاء من وضع طبقة الأساس بالكامل، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية للطريق إلى 80%، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف بالكامل خلال 3 أيام.

طريق منية شبين

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد طريق منية شبين الذي يبلغ طوله 1.5 كيلو، إذ تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 700 متر ووصلت نسبة التنفيذ إلى 30%

دفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني

ووجه محافظ القليوبية، بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروع، مشيرًا إلى أنه مستمرًا في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها وإدخالها الخدمة.

كما تفقد أيضًا خلال جولة اليوم، أعمال رصف طريق الأحراز كفر الصهبي، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة اليوم، وجاري وضع طبقة الأساس ويبلغ طول الطريق 12 كيلو مترًا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 7%.

وشدد المحافظ على القائمين، بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريقًا مهمًا وحيويًا يخدم أهالي قرية الأحراز وتوابعها، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قري حياه كريمة وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، خاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.