حصاد 2022.. وجوه شابة تخطف الأنظار في عالم الفن «جوائز للشطار»

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الميلادي الجديد 2023، الذي يشهد ماراثون مسلسلات رمضان الذي ينطلق قبل نهاية شهر مارس المقبل، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، بخلاف الشباب الذين لمعت أسماءهم في 2022، وقدموا أعمالًا جعلت الجمهور يرتبط بهم ويحفظ اسماءهم عن ظهر قلب.

وتستعرض «الوطن»، أبرز الوجوه الفنية الجديدة، التي حققت نجاحًا كبيرًا في العام الذي أوشك على نهايته، وفقًا لحصاد 2022، وذلك من خلال السطور التالية:

حصاد رحمة أحمد

حقتت الفنانة رحمة أحمد، نجاحًا كبيرًا خلال ظهورها في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، وتجسيدها شخصية مربوحة زوجة الكبير، وهو الدور الذي حظيت من خلاله على جائزة من قِبل مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى في شهر سبتمبر الماضي، المسلسل من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، إخراج أحمد الجندي.

مصطفى غريب

كذلك كان الجزء السابع، من مسلسل الكبير أوي، الذي عرض في رمضان 2022، «فتحة خير» للشاب مصطفى غريب، والذي جسد شخصية العترة نجل الكبير، وحقق نجاحًا كبيرًا، ليشارك بعدها في أكثر من عمل سينمائي.

نور خالد النبوي

يعد 2022 من الأعوام التي ستظل عالقة في ذهن الشاب نور النبوي، الذي حقق ظهوره الأول على الجمهور من خلال مسلسل راجعين يا هوى، أمام والده خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، عن قصة أسامة أنور عكاشة، نجاحًا كبيرًا، وحجز لنفسه مقعدًا لدى المشاهدين، وحصد بسبب هذا الدور على جائزة أفضل وجه صاعد في 2022 من خلال مهرجان القاهرة للدراما.

إلهام صفي الدين

نجاح كبير حققته الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، التي خطفت الأنظار إليها في 2022، من خلال مشاركتها في مسلسل وسط البلد، ولفتت الانتباه من خلال قيامها ببطولة الفيلم القصير صاحبتي، والذي حصد جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 في شهر نوفمبر الماضي، من إخراج كوثر يونس.