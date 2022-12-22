فصل الكهرباء 5 ساعات يوميا لمدة أسبوع بالمنصورة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبد العال، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة بعدة مناطق، على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة في المرة الواحدة، بداية من السبت 24 ديسمبر وحتى الخميس 29 من الشهر ذاته لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وذلك وفقا لإخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

فصل الكهرباء لمدة 5 ساعات يوميا

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أنه وفقا لبرنامج صيانة الكهرباء للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، سيتم فصل الكهرباء لمدة 5 ساعات يوميا في مناطق مختلفة، وفقا لأيام الأسبوع، وهي:

أماكن انقطاع الكهرباء المنصورة

السبت 24 ديسمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي هي منطقة المجزر ومساكن الفرن وشارع السيد سليم من محمد فتحي.

الأحد 25 ديسمبر: شارع المدارس بالمجزر وشارع محمد فتحي.

الاثنين 26 ديسمبر: منطقة مساكن المجزر وشارع السيد سليم من محمد فتحي.

الثلاثاء 27 ديسمبر: امتداد عبد السلام عارف وشارع محمد فتحي.

الأربعاء 28 ديسمبر: منطقة المجزر ومساكن الإيواء وشارع ستوتة من محمد فتحي.

الخميس 29 ديسمبر: منطقة البشطمير من العبور وشارع محمد فتحي.

اتخاذ اللازم طوال فترة انقطاع التيار

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ اللازم للتعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.