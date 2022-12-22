ورشة طبية بلغة الإشارة في «طب سوهاج».. الأولى من نوعها بالجامعات المصرية

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة عمل لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض، والتي استهدفت الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب والتمريض، ومعهد التمريض، والتي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جابر، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

أول ورشة من نوعها بالجامعات المصرية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن هذه الورشة تنظم لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، بهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكدًا على أهمية التدريب الجيد للفرق الطبية، نظرًا لما تمثله من دور هام في التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لتلك الحالات، مشيداً بجهود مركز نور البصيرة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة.

أهمية الورشة للطاقم الطبي

وأكد الدكتور خالد عمران على أهمية تلك الورشة للأطباء وهيئة التمريض، لتمكنهم من التواصل مع المرضى ذوي الاعاقة بنجاح، حيث أن عدم الإدراك بلغة الإشارة قد يتسبب في بعض الأحيان في آثار سلبية ونفسية سيئة لتلك الحالات إذا تم فهمها بالخطأ.

محاور الورشة

وأوضح الدكتور عماد الصوينع أن الورشة تضمنت العديد من الموضوعات، بينها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، والتدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة، بالاضافة إلى التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية التواصل الفعال معهم، وتعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على عدد من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد.

تكريم المتميزين بالدورة

وأكدت الدكتورة سلمى عبد المنعم أن رئيس جامعة سوهاج سيكرم المتدربين الذين سيحصدون المراكز الثلاثة الأولى في الاختبار الذي سيتم إجرائه للمشاركين بالورشة عقب الانتهاء منها، وذلك تشجيعاً ودعماً لتفوقهم.