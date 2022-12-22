أمطار متوسطة على مدن ومراكز الغربية.. وانتشار سيارات شفط المياه

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ قليل، إلى سقوط أمطار متوسطة على بعض القرى والمناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مصحوبة بالرياح الشديدة.

رفع درجة الاستعدادات

وقال دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لـ«الوطن»، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة، وانتشار سيارات شفط المياه في الميادين والشوارع الرئيسية للتعامل مع مياه الأمطار، وذلك طبقا إلى الخطة الموضوعة، ومنع كافة الأجازات وانقعاد دائم لغرفة الأزمات داخل المحافظة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين ناتجة عن سقوط الأمطار.

وأكد محافظ الغربية، أن هناك خطة موضوعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات بخصوص تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار، مشيرا أنه ليس هناك تعطيل للدراسة، وأن العملية الدراسية مستمرة داخل كافة المدارس داخل المحافظة.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمناطق الوجه البحري، مع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وزيادة نسبة الإحساس بالبرودة مساءً، خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل.