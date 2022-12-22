حظك اليوم برج القوس الخميس 22-12-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يحفظ مولود برج القوس المعروف الذي قدم له، وذلك يعود لشخصيته التي تقدم العطاء لمن حولها بدون مقابل فهو ينتظر أن يحصل على الدعم والمساندة بدون مقابل أو رد لها أيضا، فهو يعتقد أن الحياة والتعامل بها لا يجب أن يتوقف على الحسابات والتعامل «واحدة بواحدة»، وهو شخص طيب القلب نشيط حماسي، يحب عمله ويعشق السفر والمغامرات.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم وهو ما يمنحك قدرة على إنجاز أعمالك التي تقع على عاتقك بكل إتقان ومهارة وفي وقت قياسي، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأوقات هانئة سعيدة تشعر فيها بالراحة، وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد كثيرا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.