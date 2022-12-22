حظك اليوم برج العذراء الخميس 22-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج العذراء طاقة من الصبر يحسده الآخرين عليها، فهو يستطيع الصبر وتحمل البلاء وتقبله كما يستطيع تحمل الأشخاص وتقبلهم والتعامل معهم مادام مضطرا لذلك، إلى أن يغير الله الأحوال ويبدلها وصبره ينبع من أن لكل شيء نهاية ولا تستمر الاوضاع طوال العمر، وهو شخص طيب القلب ما يشعر به يعبر عنه ولا يستطيع أن يكتم ما يجول بخاطره بداخله.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يستمر توتر الاوضاع اليوم بالنسبة لمواليد برج العذراء وتستمر معاكسة المريخ للبرج، وهو ما يتطلب منهم الاستعداد للتغير بدلا من الندم على الماضي، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد املهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس أيضا على المستوى العاطفي، وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. لذا عليك أن تتجنّب الجدال كي لا تعكّر صفو يومك، بحسب نصائح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.