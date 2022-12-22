«التصديري للصناعات الهندسية» يوقع بروتوكول تعاون لتسهيل النفاذ للسوق السعودية

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برتوكول تعاون مع شركة TUV Austria السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسي إلى الأسواق الخليجية خاصة السوق السعودي، ومساندة الشركات المصرية عبر منحها الشهادات المعتمدة التي تساعدهم على التصدير للخارج.

مساعدة الشركات المصرية لدخول للسوق السعودي

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه بموجب هذا البرتوكول ستساهم TUV Austria في مساعدة الشركات المصرية لدخول للسوق السعودي بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يأتي في وقت مناسب للشركات المصرية التي تسعي لتحقيق طفرة تصديرية خلال الفترة القادمة.

منح شهادة ساسو saso للشركات

وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه وفق هذا البرتوكول ستقوم TUV بمنح شهادة ساسو saso للشركات، وهي شهادة مطلوبة لدى أغلب دول الخليج وخاصة السعودية، والجميع حاليا يطالب بشهادات جودة سواء شهادات أمان للأجهزة أو شهادات طاقة أو شهادات جودة عامة، وهذا ما نسعى إلى تسهيله على كافة الشركات المصرية وتوفير هذه الشهادات بخصم للشركات المصرية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

إجراءات رقابية لتأكيد مطابقة السلع المستوردة للسوق السعودي

وأوضحت مي حلمي أن المملكة العربية السعودية تضع إجراءات رقابية لتأكيد مطابقة السلع المستوردة للسوق السعودي وتعزيز سلامة المنتجات المعروضة فيه، فإن من أهم وسائل المنافسة للحصول على الحصة العالية في هذا السوق وكسب ثقة المستهلكين، هو إثبات جودة المنتجات المصدرة للمملكة، وتطبيق متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والالتزام بالإجراءات المطبقة هناك وهو ما يتم توفيره عبر هذا البروتوكول.

شهادات الجودة والأيزو والمنتجات

TUV Austri إحدى شركات الخدمات الرائدة في العالم في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش والتي تقدم ميزة تنافسية لشهادات الجودة وشهادات الأيزو وشهادات المنتجات وتوفر الثقة للعملاء ولدى الشركة خبراء للعمل في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات.

التفتيش وإصدار الشهادات في جميع أنحاء العالم

وتتمتع بميزة تقديم خدمات مخصصة تتواجد الشركة عالميا وإقليميا TUV Austria في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الرئيسي بالرياض ولها أفرع بمصر ودبي والسودان وكينيالدي TUV Austriaخبراء للعمل في مجالات خدمات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات في جميع أنحاء العالم سواء كنت شركة صناعية أو مشغل مصنع أو نشطًا في التجارة TUV Austria شركة تتعامل مع كافة الجهات الحكومية والدولية ولديها اعتماد ات من الجهات الدولية في كافة المجالات المرتبطة.