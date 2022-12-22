الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. غيوم وأمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من الجمعة الموافق 23 ديسمبر حتى الأحد الموافق 25 ديسمبر.

توقعات طقس الـ72 ساعة

ومن المتوقع أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

ويستمر سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار على جنوب الوجه البحري بنسبة 50%، وخفيفة بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

ويسود طقس غائم جزئيا على معظم الأنحاء، وفق بيان الأرصاد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح أيام الجمعة السبت والأحد على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 24 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 25 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.