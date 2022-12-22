«التنمية الحضرية»: التعامل مع المناطق غير الآمنة وفقا لـ4 درجات مختلفة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه يتم التعامل مع ملف المناطق غير الآمنة سواء بالإزالة وتعويض السكان بالبديل أو بالهدم وإعادة البناء في الموقع ذاته، وفقًا لـ 4 درجات تختلف بحسب مدى ملائمة المسكن إنشائيًا والمناطق المحيطة للحياة والصحة العامة، ومن ثم يتم البدء في التطوير داخل المناطق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

التعويض المادي للأهالي خاصة المناطق التي تشهد مخاطر انهيارات أرضية

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ «الوطن»، إلى أن هناك مناطق تصنف درجة أولى، وهى المناطق المهددة للحياة، والتعامل معها يتم من خلال نقل السكان فوراً للوحدات السكنية في أقرب مكان أو التعويض المادي للأهالي خاصة المناطق التي تشهد مخاطر انهيارات أرضية، أو سيول، أو تلوث، أو خطوط الضغط العالي.

وأضاف: «أما مناطق الدرجة الثانية، هي مناطق المسكن غير الملائم، وفي هذه الحالة يتم إحلال المساكن بالموقع نفسه، أو بناء المساكن بمواقع أملاك دولة، أو التعويض المادي لتوفير المسكن، أو إعادة تأهيل المساكن».

وأوضح «صديق» أن مناطق الدرجة الثالثة، هي المناطق المهددة للصحة، والتعامل مها يتم عن طريق نقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة والمحافظات، أو توفيق أوضاع المصانع الملوثة للبيئة بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الصناعة، أو تنفيذ أنظمة المياه والصرف الصحي الآمنة ضمن خطة وزارة الإسكان، أما مناطق الدرجة الرابعة، هى المناطق التي تفتقد الحيازة المستقرة، ويتم تقنين الحيازة بمقابل مادي أو توفير مساكن بديلة.

تنفيذ أنظمة المياه والصرف الصحي الآمنة ضمن خطة وزارة الإسكان

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى نماذج من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة داخل عدد من المحافظات، حيث تضم محافظة القاهرة مشروع الأسمرات بإجمالي 18278 وحدة، مشروع الخيالة 2268 وحدة، مشروع معًا 4416 وحدة، مشروع الإنتاج الحربي 4171 وحدة، مشروع المحروسة 4895 وحدة، مشروع روضة السيدة 816 وحدة، ومشروع ماسبيرو 4603 وحدة.

وداخل محافظة الجيزة مشروع حدائق أكتوبر 2432 وحدة لصالح تطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز، محافظة الإسكندرية مشروعات بشاير الخير (1-2-3)15117 وحدة، محافظة دمياط مشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين 250 وحدة.