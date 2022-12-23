«السياحة»: نشارك في 13 معرضا دوليا خلال النصف الأول من 2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة أجندة الفعاليات والمعارض التي ستشارك بها خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية شهر يونيوالمقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة اشتراك أي فندق أو شركة سياحة بالجناح المصري في أي من المعارض السياحية التي تشارك بها الهيئة خلال تلك الفترة ستبلغ نحو 2750 يورو.

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة أنها ستبدأ مشاركتها بالمعارض السياحية الدولية بمعرض «GMT Stuttgart» السياحي الذى سيقام خلال الفترة من 14 إلى 22 يناير المقبل وذلك بجناح مساحته 250 متر مربع.

معرض الفيتور الإسبانى

وأشارت إلى أن ثاني مشاركتها بالمعارض السياحية خلال العام المقبل ستكون بمعرض «الفيتور» والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023 وذلك بجناح مساحته 297 مترا مربعا، أما ثالث المشاركات فستكون بمعرض «هوليداى وورلد شو» والذي سيقام بمدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من 27 وحتى 29 يناير المقبل بجناح مساحته 30 مترا مربعا.

وأكدت الهيئة أنها ستشارك بجناح مساحته 25 مترا مربعا بمعرض «فيسبو» بمدينة زيورح السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، كما ستشارك بمعرض ال «bit» بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل بجناح مساحته 100 متر مربع.

مصر تشارك بمعرض برلين السياحى أكبر المعارض السياحية بالعالم

وأشارت الهيئة إلى أنها ستشارك أيضا بأكبر معرض سياحي في العالم وهو معرض «itb» الذي سيقام بمدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل وذلك بجناح مساحته 1200 متر، كما ستشارك بمعرض «ferien messa wien» الذي سيقام بمدينة فيينا النمساوية خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس المقبل بجناح مساحته 100 متر مربع.

وأكدت الهيئة أنها ستشارك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل بمعرض «هوليداى وورلد» المقام بمدينة براج التشيكية وبجناح مساحته 64 مترا مربعا، كما ستشارك بمعرض «mtt» الذي سيشارك بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2022 وذلك بجناح مساحته 240 مترا مربعا، وأيضا ستشارك بمعرض «cottom» بمدينة بكين الصينية خلال الفترة في 29 إلى 31 مارس المقبل (في حال انعقاده) وذلك بجناح 50 مترا مربعا.

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة أنها ستشارك أيضا بمعرض «ktf»

والذي سيقام بمدينة الماطى الكازاخستانية خلال شهر إبريل المقبل بجناح مساحته 70 مترا، كما ستشارك بمعرض سوق السفر العربي «atm» المقام بإمارة دبي خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل بجناح مساحته 800 متر.

وأعلنت الهيئة أنها ستختتم مشاركتها بالمعارض السياحية الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري بمعرض «imex» والذي سيقام بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023 بجناح مساحته 100 متر مربع.