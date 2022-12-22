الرئيس الروسي: سندمر منظومة «باتريوت» حال نقلها لأوكرانيا.. ولا نرفض المفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأسلحة الغربية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تحتاج إلى نقل وصيانة، متابعا: «دمرنا الكثير من الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، وسندمر منظومة باتريوت في حال نقلها إلى كييف».

تطوير الصناعات العسكرية الروسية

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، «نعمل على تأمين احتياجات الجيش الروسي، وسنعمل على تطوير الصناعات العسكرية الروسية دون أن تؤثر على ميزانية البلاد».

انهيار الاقتصاد الروسي

وأكد أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات وروسيا لا ترفض ذلك، لافتا أن البعض راهن على انهيار الاقتصاد الروسي وهذا لم يحدث، كما أن تسقيف أسعار الغاز لا يكبد روسيا خسائر لأنها تبيع بهذا السعر.