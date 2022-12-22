رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس الروسي: سندمر منظومة «باتريوت» حال نقلها لأوكرانيا.. ولا نرفض المفاوضات

كتب:

محمد عزالدين
06:53 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأسلحة الغربية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تحتاج إلى نقل وصيانة، متابعا: «دمرنا الكثير من الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، وسندمر منظومة باتريوت في حال نقلها إلى  كييف».

تطوير الصناعات العسكرية الروسية

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، «نعمل على تأمين احتياجات الجيش الروسي، وسنعمل على تطوير الصناعات العسكرية الروسية دون أن تؤثر على ميزانية البلاد».

انهيار الاقتصاد الروسي

وأكد أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات وروسيا لا ترفض ذلك، لافتا أن البعض راهن على انهيار الاقتصاد الروسي وهذا لم يحدث، كما أن تسقيف أسعار الغاز لا يكبد روسيا خسائر لأنها تبيع بهذا السعر.

اقرأ المزيد:

مراسل قناة القاهرة الإخبارية بموسكو: روسيا أكدت للرأي العام عدم تسببها في الأزمة

بوتين: أوكرانيا دولة شقيقة.. والغرب يريد تفتيت روسيا

عاجل.. روسيا: العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر في 2023

روسيا: الغرب يستخدمون 200 قمر صناعي لمراقبة أعمالنا العسكرية

قصف أوكراني على بلدة جنوب روسيا دون وقوع خسائر بشرية

رئيس بيلاروسيا: نركز على تعزيز التعاون مع روسيا
بقلم محمد عزالدين