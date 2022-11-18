تعرف على شهادات البنك الأهلي

بلغت حصيلة شهادات البنك الأهلي مرتفعة الفائدة 17.25% نحو 90 مليار جنيه خلال أول 20 يوما من طرحها، حيث تم الإعلان عنها أواخر أكتوبر الماضي، عبر طرح شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات بسعر عائد 17.25% سنويًا يصرف عائدها سنويا، وفقا لمصادر مسؤولة بالبنك الاهلى.

رفع سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي

وبحسب المصادر لـ«الوطن»، فإن شهادات البنك الأهلي تم رفع سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية بدوريات مختلفة ليتراوح العائد السنوي بعد الزيادة بين 16% بدورية صرف عائد شهرية، و16.25% بدورية صرف عائد ربع سنوية، و16.5%.

وقالت المصادر إن شهادات البنك الأهلي، هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، حيث يتم الاستفادة من هذه الشهادة بمجرد بدء احتساب العائد من اليوم التالي لشراء شهادة الادخار، ولا يمكن أن يسترد العميل شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية قبل أن تمضي فترة 6 أشهر، على أن تبدأ من يوم العمل التالي لعملية الشراء، وبعد انتهاء المدة يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات البنك الأهلي الخماسية ذات العائد الشهري

وأشارت المصادر إلى أن البنك طرح شهادة ذات العائد الشهر وهى شهادة خماسية، والأدنى لشراء شهادة الادخار لـ 1000جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاستثمار فيها لمدة 5 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريا وتصل نسبته لـ 12.25%.

الشهادة البلاتينية

ويطرح البنك الشهادة البلاتينية، لمدة 3 سنوات، ويصل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي لـ 14% كما يتم صرف العائد شهريا، حيث يمكن الاقتراض بضمان شهادات الادخار، وإصدار بطاقات ائتمان.