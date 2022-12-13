قبل اجتماع «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر خلال شهر ديسمبر

طرح بنك مصر، أسعار الفائدة الجديدة لشهر ديسمبر 2022، حيز التنفيذ، وذلك على المنتجات المصرفية مثل حسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الأخرى، والودائع والشهادات بأنواعها.

مجموعة متنوعة من شهادات الادخار

ويقدم بنك مصر، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، بعائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي، بعائد يصل إلى 17.25%، وهذه الأسعار خاصة بشهر ديسمبر 2022، وحتى قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 22 ديسمبر 2022.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور مميزات وشروط شهادات الادخار «القمة» المقدمة من بنك مصر.

عائد ثابت يصرف شهري وربع سنوي ونصف سنوي

1- شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 16%.

صرف العائد: شهريًا.

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة القمة ذات العائد الربع سنوي الثابت:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 16.25%.

صرف العائد: ربع سنوي

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

3- شهادة القمة ذات العائد النصف سنوي الثابت.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 16.5%.

صرف العائد: نصف سنوي.

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

4- شهادة القمة ذات العائد السنوي الثابت:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 17.25%.

صرف العائد: سنوي.

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.