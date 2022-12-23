حاله الطقس اليوم الجمعة في المدن والمحافظات.. الحرارة تقترب من الصفر

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة مناطق الجمهورية، إذ تكون درجة الحرارة الآن بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية نحو 15 درجة مئوية.

وأكدت «الأرصاد»، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت «الأرصاد»، استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد ومدن القناه وخليج السويس.

درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات

وبشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار اليوم الجمعة، سجلت انخفاضا ملحوظا وتقترب من الصفر، في كاترين إذ بلغت نحو 4 درجات، وجاءت كالتالي:

- القاهرة 19 - 15

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 17 - 14

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 18 - 04

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 18 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 20 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 17

- الغردقة 23 - 16

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 19 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17