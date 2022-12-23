«بابا أعظم شهاداتي».. سورية تقبل يد والدها بائع الخضار يوم تخرجها (فيديو)

خطفت شابة سورية الأضواء على مواقع التواصل العربية خلال اليومين الماضيين، حيث نالت إعجاب آلاف المتابعين لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشكل خاص، وكتب الآلاف من المتابعين تعليقات قصيرة ذكروا فيها أن الفيديو استدرّ دموعهم لشدة تأثرهم بما رأوه فيه.

وظهرت رزان يوسف سليمان، الفتاة العشرينية، برداء التخرج الجامعي، مع قبعة سوداء على رأسها، تقبض بيدها اليسرى على باقة ورد أبيض، مع شهادة بيمينها، تحتفل مع عشرات الزميلات اللاتي تخرجن مثلها من كلية التربية بجامعة طرطوس في المدينة المقيمة فيها مع عائلتها، والممتدة في الغرب السوري على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ليتغير المشهد إلى نوع آخر من المشاعر الفياضة.

رد والد رزان عليها بعناق أبوي تأثر به جيرانه من الباعة

ووصلت الشابة السورية «رزان مشيا»، إل مكان والدها حيث يبيع الخضار في خيمة بسوق المدينة، ومعها باقة من الورد قدمتها إليه مع قالب حلوى، تعلوه عبارة «بابا أعظم شهاداتي»، بحسب ما ظهر في الفيديو، ثم قبلت يد والدها وعانقته امتنانا واحتراما، فرد «أبو خضر» على ابنته بعناق أبوي تأثر به جيرانه من الباعة، فأقبلوا إليه يهنئونه بما وصلت إليه ابنته من مكانة مرموقة في الحي بعد حصولها على الشهادة الجامعية.

والمعلومات عن الشابة السورية رزان قليلة جدا فهي بحسب حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلمة وإعلامية، وعضو بمجلس بلدية طرطوس، كما ذكرت أنها أرادت زيارة والدها في مكان عمله بسوق الخضار للاحتفال معه بكل فخر وشرف.