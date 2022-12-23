قبل انقطاع المياه في مدينة نصر اليوم.. طريقة تدبير احتياجاتك

عند التنويه عن انقطاع المياه في بعض المناطق يبدأ أهالي المنطقة المذكورة في اتخاذ حذرهم والتساؤل عن موعد انقطاع المياه ومدته، وهو ما أعلنت تفاصيله شركة مياه الشرب بالقاهرة.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وأوضحت شركة مياه الشرب الأماكن المتأثرة بـ انقطاع المياه، والتي جاءت على النحو التالي:

- أرض الجولف مدينة نصر

- الإمداد والتموين

- عمارات رامو

- شباب المهندسين

- منطقة سيتي ستارز

- عمارات المدفعية

- جزء من المنطقة السادسة

موعد ومدة انقطاع المياه اليوم

وسيتم قطع المياه في المناطق المذكورة أعلاه وفق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، ويستمر الانقطاع حتى الساعة 6 صباح غدًا السبت.

وذكرت شركة مياه الشرب أن سبب انقطاع المياه في بعض المناطق بمدينة نصر يرجع إلى قيامها بإجرائها أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزوي بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.

كيفية طلب مياه في فترات الانقطاع

وتيسيرا على المواطنين، توفر الشركة سبل للحصول على المياه في فترات الانقطاع وهي كما يلي:

توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع بشكل مجاني دون مقابل في المناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال التواصل وطلب الخط الساخن للشركة 125.

كما يمكن التواصل عبر تطبيق الواتس آب على الرقم المخصص لذلك وهو 01206665125.

كما أهابت الشركة، بأصحاب الأعمال والمشاغل والعاملين في المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه حتى لا يتضرروا في فترة انقطاع المياه.

وقدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اعتذارها للمواطنين، لافتة إلى العمل على الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، مشيرة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين، لإنهاء الأعمال.