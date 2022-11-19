خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن في القاهرة الكبرى والدلتا.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب القيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

قطع المياه عن 8 مناطق بشرق القاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انقطاع المياه عن بعض مناطق السلام، وهي: «مساكن النيل بجميع حروفها، مساكن القاهرة (ج، د)، إسكان الاجتماع، تقسيم مكة، مساكن صف الضباط، عرب الجرعان والريان، منطقة الأهالي خلف إسبيكو»، وبعض مناطق المرج، وهي: «البركة، كفر أبوصير، حوض القصب والحوض الطويل».

وأشارت إلى أنه من المقرر قطع المياه اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم لتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بجوار الطريق الدائري من مؤسسة الزكاة حتى التروللي.

ربط خط المياه قطر 1200مم الجديد

أما في الجيزة، فسيجري قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارًا من صباح غدًا الأحد بمناطق: «بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بنى محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوي، يمين المحور، أرض اللواء، المعتمدية، لربط خط المياه قطر 1200مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر».

قطع المياه في كفر الشيخ

وأعلنت شركة المياه في كفر الشيخ انقطاع المياه عن مدينة مطوبس، والقرى التابعة، اعتبارا من اليوم السبت بدءا من الساعة 11 مساء حتى يوم الإثنين الساعة 11 صباحا، لافتة إلى أن سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام المحكمة، وأيضا ربط خط زهر قطر 1000 مللي بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام.

ايقاف محطة مياه شرق الجديدة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تنفيذ أعمال قيامها بأعمال

صيانة وإصلاح على خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه شرق الجديدة داخل المحطة قطر 500 مم حديد الأمر الذي يستدعي إيقاف محطة مياه شرق الجديدة وانقطاع المياه وضعفها عن المناطق التالية:

- انقطاع المياه عن حي شرق المنصورة.

- ضعف المياه ببعض مناطق حي غرب المنصورة، وهي: «مستشفى التأمين الصحي بسندوب- المستشفى العسكري بسندوب قوات الأمن بسندوب – الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حتى قرية البقلية – مطار شاوه – شارع عبد السلام عارف – سكة سندوب – منشية المصطفى».

- ضعف المياه ببعض مناطق مركز المنصورة، وهي: «الوحدات المحلية بقنيطة – كوم الجربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب» يوم غدا الأحد من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل ولمدة ساعة واحدة.