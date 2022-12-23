تفعيل منظومة الباركود لتلقي شكاوى القطاع الطبي في القليوبية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تفعيل منظومة الباركود «QR code» لتلقي الشكاوى الحكومية المتعلقة بالقطاع الطبي، انطلاقا من حرص الدولة على تيسير حصول المواطنين علي خدماتهم، وتذليل المشاكل التي تعيقهم، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وأضاف «الخطيب» أن تلك الخطوة تأتي في إطار مواكبة التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الصحة، وتسهيلًا على المواطنين في تقديم شكواهم، مشيرًا إلى إمكانية تقديم المواطنين لشكواهم، من خلال استخدام الكود الموضح أو من خلال الاتصال علي الرقم 16528 لتلقي الشكاوى أو على الموقع الإلكتروني من هنا، أو من خلال تطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول.

وأكد «الخطيب» أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بتوصيل شكواهم للجهات المسؤولة للعمل على حلها.

استقبال الشكاوى الواردة إلكترونيًا

وفعلت مديرية الشؤون الصحية، مكاتب خدمة المواطنين بديوان المديرية والمستشفيات التابعة لها، والربط بمنظومة الشكاوى الموحدة لاستقبال الشكاوى الواردة إلكترونيًا والرد عليها في أسرع وقت، كأحد أهم سبل الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لهم؛ مؤكدًا أهمية السرية في تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية.