مصرع عامل في تصادم ميكروباص و«نصف نقل» بالمنيا

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونصف نقل محملة بالبلوكات الحجرية، بالطريق الدائري، أمام مدخل كوبري أبو شناف بقرية طوة التابعة لمركز المنيا.

تصادم سيارتين بالطريق الدائري

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام (2285 ن ر د) نصف نقل محملة بالبلوك الحجري، والسيارة (4986 ن س د) ميكروباص أجرة، بالطريق الدائري بمدخل كوبري أبو شناف، وتحديدا أمام قرية طوة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع عامل.

نقل جثة عامل للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية والفحص، تبين أن السيارة النصف نقل اصطدمت بالميكروباص من الخلف بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع محمود صابر جبر، 50 عاما، عامل، مقيم بقرية صفط الشرقية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.