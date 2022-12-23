افتتاح مسجدين في قنا بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه

افتتح المسؤولون في محافظة قنا، مسجدين جديدين، اليوم الجمعة، أحدهما في قرية حجازة قبلي بمركز قوص، ويعرف باسم مسجد «عثمان ابن عفان»، والثاني في نجع حمادي شمال المحافظة.

افتتاح مسجد عثمان ابن عفان في «حجازة قبلي»

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، مسجد عثمان ابن عفان، في قرية حجازة قبلي بتكلفة مالية تقدر بـ3ملايين و500 ألف جنيه.

وفي نجع حمادي، شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الفراء بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادي.

خطبة الجمعة اليوم

واستمع نائب محافظ قنا والمصلون، إلى خطبة الجمعة تحت عنوان «محاسبة النفس ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها»، إذ أكد إمام المسجد، أن لمحاسبة النفس أهمية كبيرة في حياتنا العملية والدينية، فينبغي على العبد أن يحاسب نفسه على جميع أقواله وأفعاله أولًا بأول، مضيفًا أنه لا شك أن محاسبة النفس لا تقف عند حد النظر فيما قدمتْ لآجلتها، ومحاسبتها على أداء الشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك، بل يمتد مفهومها ليشمل محاسبةَ النفس على ما قدمت لعمارة الكون، وماذا قدم الإنسان لأهله ووطنه والإنسانية من علم نافع وعمل جاد، فالعاقل هو من يعمر الدنيا بالدين، ويلبي نداء وطنه متى دعاه الوطن أو احتاج إليه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إنه تم إحلال وتجديد مسجد الفراء الواقع علي مساحة 407 م٢، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف، فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات أعمال الإحلال والتجديد للمساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة.