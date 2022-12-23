بابا نويل يظهر أعلى قمة جبل موسى ويوزع الهدايا على الأطفال «صور»

يحتفل العالم بعد أيام بأعياد رأس السنة، وتختلف الاحتفالات من دولة إلى أخرى، لكن القاسم المشترك في هذه الاحتفالات هو بابا نويل الذي يظهر بزيه الرسمي، وأشجار الكريسماس، والأضواء التي تخطف الأنظار.

قال محمد أبوجبل، دليل بدوي من مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إن بابا نويل ظهر فوق قمة جبل موسى احتفالاً بقرب أعياد رأس السنة الميلادية.

سانت كلوز يوزع الهدايا

أكد أبوجبل أنه خلال رحلته إلى قمة جبل موسى بسانت كاترين يرافقه مجموعة من السياح الأجانب رصد سائحًا من إحدى الدول الأوروبية يرتدي الزي الرسمي لبابا نويل «سانت كلوز» ويحمل حقيبة حمراء مثل زيه ويقوم بإعطاء الأطفال الموجودين فوق جبل موسى هدايا عيد الميلاد المجيد.

وأضاف أنه التقى السائح الذي أطلق على نفسه اسم سانت كلوز في سانت كاترين، قائلاً إنه أراد أن يوزع الهدايا على الأطفال ليحتفلوا معه بالكريسماس، وذهب إلى الوديان القريبة من جبل موسى لاستكمال رحلته في توزيع الهدايا.

مئات السياح فوق جبل موسى

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت نحو 500 سائح اليوم وسط أجواء باردة لمشاهدة شروق الشمس فوق قمة جبل موسى.

وتابع أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الوافدين إلى المدينة الأسبوع المقبل للاحتفال بالكريسماس فوق جبال سانت كاترين، مشيرًا إلى أن فنادق المدينة استعدت لهذه المناسبة بتعليق الزينة احتفالاً بالسنة الميلادية الجديدة.