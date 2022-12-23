أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمحافظات القاهرة الكبرى «فيديو»

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الفيديوهات أظهرت سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والعديد من المدن والمحافظات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار السحب الممطرة التي تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

استمرار سقوط الأمطار

وذكرت الأرصاد، في بيان لها، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ما زالت قائمة على مناطق من شمال الصعيد.

فيديوهات ترصد سقوط الأمطار

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، وفق توقعات الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 19 - 15

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 17 - 14

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 18 - 04

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 18 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 20 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 17

- الغردقة 23 - 16

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 19 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17