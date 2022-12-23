سقوط أمطار متوسطة وغزيرة في الدقهلية.. وانخفاض درجات الحرارة

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة في مدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، عقب صلاة الجمعة في عدد من المراكز وانخفاض في درجة الحرارة، فيما سيطرة الغيوم على باقي مراكز المحافظة دون هطول أمطار.

وأعلنت محافظة الدقهلية، استعداداتها لهطول الأمطار الغزيرة، عن طريق التأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء في الشوارع، لمنع وقوع أي حوادث.

وظهرت تجمعات مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من الشوارع خاصة في مناطق جمصة وبلقاس وشربين، وانخفضت كميات الأمطار مع الاتجاه إلي وسط وشمال محافظة الدقلهية.

غرفة عمليات لمتابعة موسم الأمطار

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، وجود غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة، تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار، كما جرى تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة، لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية.

انخفاض درجات الحرارة خلال الليل

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح التي تساعد على الشعور بأجواء باردة، وذلك بفعل نشاط تيارات منخفض البحر الأحمر الباردة، التي تؤدي إلى سقوط الأمطار تصل إلى رعدية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، بلغت العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدًا السبت ليلًا إلى 13 درجة.