جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولة تهريب كمية متنوعة من المخدرات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري بحوزته كمية متنوعة وكبيرة من المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول.

البداية عندما استوقف أشرف عبد الحميد، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر بحوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات بها كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيشها يدويا أسفر عن ضبط عبوات متنوعة بها كمية من المخدرات.

5 زجاجات بداخلهم زيت الحشيش

وبتفتيش الشخص يدويا جرى العثور على 5 زجاجات بداخلهم زيت الحشيش المخدر، وزجاجتين بهم زيت مادة THC المخدرة، و3 أكياس بهم أمبولات بها نفس الزيت المخدر، و أمبول به زيت الماريجوانا المخدر، و 4 عبوات بداخلهم 124 قرص، وTHC المخدر، وعلبة بها شيكولاتة مخلوطة بمادة الماريجوانا، وكيس شفاف بداخله 65 بذرة لنباتات مخدرة.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 269 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.