تفاصيل مقتل محاسب في القاهرة.. المتهم غدر بصديقه ليسرق مفتاح الخزنة

ملامح يكسوها الحزن مختلط بالخجل من فعلته الشنيعة التي أودت بحياة صديقة، جلس المتهم أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، يُدلي باعترافاته حول ارتكابه للواقعة، موضحا أنه يمر بأزمة مالية سيئة، لذلك أقدم على سرقة المكان الذي يعمل به، ثم قتل صديقه لأنه كان لديه مفتاح الخزينة.

صديق يتصف بالغدر والخيانة

غرفة كبيرة مليئة بقطع الزجاج، والتي تبين أنها مخزنًا خاصًا بإحدى الشركات المتخصصة في قطع الزجاج، كان يقف وسطها المحاسب، قبل أن يتعدى عليه صديقه في العمل، بالضرب، وحال دخول المتهم داخل المخزن لم يهتم لأمره المحاسب فهو صديقه الذي يعمل معه منذ سنوات، إلا أنه قابله بابتسامة جميلة، لكن قابلها الأخير بالغدر والخيانة.

وعندما باشر المحاسب عمله، هنا سنحت الفرصة للمتهم بأن ينفذ جريمته والتخلص من صديقه للحصول على الأموال التي تسبب له بأزمة مالية، لذلك كمم فم الأخير وضربه عدة ضربات متتالية باستخدام «حجر»، تسببت له بإصابات بالرأس، وعند تأكده من إزهاق روح المحاسب، بدأ في سرقة الخزنة الذي كان على علم بمكانها والمتعلقات الشخصية للمجني عليه، وفرا هاربا خوفا من افتضاح أمره.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج، بالعثور على جثة شخص، داخل المخزن، مكمم وبه إصابات بالرأس، واكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المخزن، وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجني عليه وهاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكي المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجني عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها، ليقرر سرقة المفاتيح من المجني عليه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، مضيفا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.