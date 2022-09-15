ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية في مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي رقم 2 من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

ارتباك أحد الركاب

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 923 اشتبه أحمد حمدي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب صيني الجنسية نظرا لارتباكه وكثرة تردده.

وجرى تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص وطاهر محمود رئيس القسم فأفاد بوجود كثافات متماثلة.

400 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع

وقام ياسر محمد مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 400 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع مخبأة أسفل الأطعمة داخل الكراتين والأمتعة الخاصة به.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.